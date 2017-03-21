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    Политика

    Генпрокуратура закрыла дела в отношении Яценюка

    (обновлено: )10301
    О том, что два уголовных дела в отношении экс-премьера закрыты, сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. По его словам, нардепы "сводят политические счеты через пустые обвинения".
    Арсений Яценюк
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла уголовные дела в отношении экс-премьер-министра, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, которые были возбуждены по обращениям народного депутата Дмитрия Добродомова, сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Арсений Яценюк/Facebook
    Бегите, Арсений Петрович, бегите!

    "Депутаты сводят политические счеты через пустые обвинения. Так было в самый разгар кампании против бывшего правительства и его руководителя. Генпрокуратура была обязана зарегистрировать эти заявления. Оба дела закрыты, потому что установлено отсутствие уголовного преступления", — заявил Сторожук в интервью агентству Укринформ.

    При этом он уточнил, что указанными заявлениями занималось Главное следственное управление под руководством Юрия Столярчука.

    "Все это выдумки, которые мы слышали от разных политиков и которые не нашли своего подтверждения", — добавил первый замглавы ГПУ.

    Ранее Дмитрий Добродомов сообщил, что ГПУ расследует уголовное дело по факту получения Яценюком взятки в размере 3 млн долларов. По данным депутата, уголовное дело было возбуждено 15 марта 2016 года. Также сообщалось, что в рамках данного производства подозрения никому не были предъявлены. 

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