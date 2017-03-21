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    И оно вам надо? Украина - страна, где гасят звезды

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (188)

    (обновлено: )14440
    Сегодня власти Украины и группы "патриотичных волонтеров" напоказ, упоенно рвут культурные связи с русской культурой, эстрадой и историей. И если бы только русской. Они заодно отпугивают этим культуру европейскую.
    Флаги Украины
    Украинское фото

    Дмитрий Дзыговбродский, публицист – для РИА Новости Украина 

    В Украине складывается удивительная ситуация. Относительно немногочисленная группа граждан – националистов и экстремистов – загоняет огромную страну, в свое время – одну из самых культурно и промышленно развитых республик Союза, в некое искусственное средневековье. 

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
    Самойлова на Евровидении: Киев взволнован, а Макаревич напомнил о дураках

    Сегодня власти Украины и группы "патриотичных волонтеров" напоказ, упоенно рвут культурные связи с русской культурой, русской эстрадой и русской историей. И если бы только русской. Они заодно отпугивают этим культуру европейскую.

    Маргинальные организации украинских патриотов блокируют концерты, срывают их, угрожают исполнителям и зрителям. Устраивают беспрецедентную травлю своих же, украинских исполнителей, кто не вписался к свидомо-патриотический культурный дискурс. 

    И при этом никто особо не спрашивает Киев и Харьков, а рады ли они такому культурному диссонансу, а точнее – вакууму, который специально создается последние три года. 

    Если идеология начинает управлять культурой, искусство умирает. Если идеология начинает вмешиваться в науку, научно-технический прогресс останавливается.

    Чтобы доказать, что украинцы – европейцы, националистические санкюлоты Украины рвут все связи с Россией. Очевидно, подсознательно надеясь, что в Европе это заметят и оценят. 

    Российские артисты до последнего пытались поддерживать связь с Украиной, понимая, что националистический бал не вечен, что есть адекватные люди, которым важна и нужна сопричастность к русскому языку, русской культуре, русским театральным традициям. 

    Но пока что ситуация только обостряется. Из месяца в месяц. 

    Евгения Бильченко
    Facebook Евгения Бильченко
    Страх, нацизм и авторитаризм. Культуролог Бильченко о происходящем в Украине

    4 марта эстрадная певица Кристина Орбакайте сообщила об отмене своих концертов на Украине: "Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах на Украине в преддверии проведения "Евровидения" по настоянию организаторов переносятся на осень"

    Киевская сторона отметила, что это связано с тем, что Украина находится "в условиях внешней военной агрессии", что такое решение вызвано с "общим возмущением общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором — Российской Федерацией". То есть Украина уверена, что находится в состоянии войны – вот только МИД за три года так и не разорвал дипломатические отношения с Россией. 

    СБУ по итогам обращения одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" запретила въезд на Украину известному российскому актеру Станиславу Садальскому.

    Заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии Садальский с грустью отметил: "В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают".

    9 декабря 2016 года в Одессе был сорван концерт российской православной певицы и поэтессы Светланы Копыловой. Все та же организация "Рада громадської безпеки" заблокировала вход в театр, а затем по телефону "заминировала" здание. В правовой и цивилизованной стране это служит основанием для возбуждения уголовного дела. На Украине это встретило нулевую реакцию правоохранительных органов. 

    В ноябре 2016 года активисты "Свободы" и "Сокола" требовали запретить концерты украинских исполнителей Потапа и Насти, называя их "кремлевскими гастарбайтерами". Демонстрируя свою патриотическую позицию, "свободовцы" бросали яйца в посетителей концерта, а закончили вечер массовой дракой с полицией.  

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
    Участник от РФ на Евровидение-2017: скандал или провокация?

    Известный сатирик Михаил Жванецкий каждый апрель давал на Украине прекрасные концерты. Но вот уже два года оставляет страну без своего фирменного юмора. Не шутится ему здесь. 

    Да и сочувствующие нынешнему режиму исполнители вроде Андрея Макаревича, Юрия Шевчука и Бориса Гребенщикова что-то не торопятся на Украину — радовать патриотичную общественность  концертами. Предпочитают из безопасного далека одобрять действия Киева. 

    Символично, что всемирно известная рок-группа "Europe" отменила концерт в "европейской" Украине. Концерт должен был состояться 5 декабря 2016 года в рамках тура в честь 30-летия альбома The Final Countdown. Но шведская рок-группа сообщила поклонникам: "Мы очень расстроены тем, что первый раз не можем выступить в Украине. Мы приносим извинения всем нашим фанатам в Украине и всем тем, кто путешествует из дальнего зарубежья". 

    И очень многие европейские исполнители в течение последних двух лет "в первый раз" отменили концерты на территории Украины, без каких-либо переносов. Потому что никто не может гарантировать европейским артистам безопасности в неспокойном государстве. 

    В 2015 году руководство киевского концертного зала "Stereo Plaza" отменило выступление сербского музыканта и композитора Горана Бреговича только за то, что он выступал в Крыму. 

    В том же году точно с такими же формулировками Министерство культуры Украина запретило благотворительный концерт известного сербского режиссера Эмира Кустурицы "Любовь спасет мир", который должен был пройти в Киеве. 

    Непонятно, зачем отбирать у людей музыку, песни, шутки, смех. Какая в этом польза? Мобилизация 40-миллионной страны на страх, агрессию и ксенофобию? 

    На начало 2017 года в черном списке Министерства культуры Украины и СБУ числятся 140 деятелей культуры — не только России, но и Европы. По мнение СБУ, артисты, режиссеры, сатирики, певцы угрожают национальной безопасности страны. 

    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН
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    Вот и возникает вопрос, что же это за государство такое, что боится слова, улыбки и музыки? 

    Известный итальянский  писатель, философ, медиевист Умберто Эко в романе "Имя Розы" когда-то написал:

    "Ты дьявол", — сказал тогда Вильгельм.

    Хорхе как будто не понял. Если бы он был зряч, я бы мог сказать, что он ошеломленно уставился на собеседника. 

    "Я?" — переспросил он.

    "Ты. Тебя обманули. Дьявол — это не победа плоти. Дьявол — это высокомерие духа. Это верование без улыбки. Это истина, никогда не подвергающаяся сомнению. Дьявол угрюм, потому что он всегда знает, куда бы ни шел — он всегда приходит туда, откуда вышел».

    Что останется на Украине, когда прогонят прочь улыбки, музыку и песни? 

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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