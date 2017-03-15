Обвиняемая в плагиате журналистка будет лоббистом Пинчука в США - СМИ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Политический обозреватель Fox News Моника Кроули, которую ранее не назначили на пост в Белом доме из-за предполагаемого плагиата в ее книге, будет лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на документы, представленные Кроули в министерство юстиции США.

Кроули будет представлять Пинчука при обсуждении "вопросов, интересующих господина Пинчука", с американским правительством и другими полисимейкерами, пишет издание.

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Американцы, которые хотят представлять интересы иностранных граждан или правительств, должны подавать заявки в офис минюста по регистрации "иностранных агентов".

В середине декабря 2016 года тогда еще не вступивший в должность президента Дональд Трамп выбрал Кроули на пост старшего директора по стратегическим коммуникациям в новой администрации. Однако после этого СМИ обвинили Кроули в том, что она прибегла к плагиату в своей книге 2012 года. Ее издатель заявил, что остановит продажу книги, пока ситуация не прояснится. Кроули также обвиняют в том, что она незаконно заимствовала части своей докторской диссертации в Колумбийском университете.

Кроули не признала себя виновной в плагиате, но заявила, что откажется от поста в Белом доме.