наверх
15.03.201705:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Обвиняемая в плагиате журналистка будет лоббистом Пинчука в США - СМИ

    (обновлено: )23
    Как пишут американские СМИ, Моника Кроули будет представлять украинского олигарха при обсуждении "вопросов, интересующих господина Пинчука", с американским правительством и другими полисимейкерами.
    Моника Кроули
    Daily Beast

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Политический обозреватель Fox News Моника Кроули, которую ранее не назначили на пост в Белом доме из-за предполагаемого плагиата в ее книге, будет лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на документы, представленные Кроули в министерство юстиции США.

    Виктор Пинчук. Архивное фото
    Украинское фото
    Что грозит Пинчуку за "сепаратистскую" статью

    Кроули будет представлять Пинчука при обсуждении "вопросов, интересующих господина Пинчука", с американским правительством и другими полисимейкерами, пишет издание.

    Читайте также — Limes: олигархи, приватизация и война — все это ждет Трампа в Украине

    Американцы, которые хотят представлять интересы иностранных граждан или правительств, должны подавать заявки в офис минюста по регистрации "иностранных агентов".

    В середине декабря 2016 года тогда еще не вступивший в должность президента Дональд Трамп выбрал Кроули на пост старшего директора по стратегическим коммуникациям в новой администрации. Однако после этого СМИ обвинили Кроули в том, что она прибегла к плагиату в своей книге 2012 года. Ее издатель заявил, что остановит продажу книги, пока ситуация не прояснится. Кроули также обвиняют в том, что она незаконно заимствовала части своей докторской диссертации в Колумбийском университете.

    Кроули не признала себя виновной в плагиате, но заявила, что откажется от поста в Белом доме.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Задержание автоколонны во главе с нардепом Владимиром Парасюком близ Краматорска
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Флаг Нидерландов
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией