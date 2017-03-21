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    Новым главой МВД Франции назначен Маттиас Фекль

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    В коммюнике Елисейского дворца отмечается, по предложению премьер-министра президент Франсуа Олланд принял отставку Ле Ру и назначил Маттиаса Фекля на пост главы МВД.
    Маттиас Фекль
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    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Главой МВД Франции после ухода в отставку Брюно Ле Ру назначен Маттиас Фекль, занимавший пост госсекретаря по делам внешней торговли, развития туризма и делам французских граждан за рубежом, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

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    Patrick KOVARIK / AFP
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    Ранее во вторник Ле Ру, занимавший пост министра внутренних дел Франции на протяжении трех месяцев и 15 дней, заявил, что уходит в отставку. Такое решение он принял на фоне скандала с трудоустройством его дочерей парламентскими помощниками в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции.

    "Президент республики сегодня в присутствии премьер-министра (Бернара Казнева — Ред.) принимал главу МВД Брюно Ле Ру. Ле Ру представил прошение об отставке с тем, чтобы предоставить необходимую информацию для установления истины в связи с предварительным расследованием, открытым финансовой прокуратурой", — говорится в коммюнике.

    По предложению премьер-министра "президент принял отставку Ле Ру и назначил Маттиаса Фекля на пост главы МВД".

    Во вторник финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование по делу о трудоустройстве дочерей главы МВД Франции.

    Накануне вечером стало известно, что две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца. Глава МВД заявлял, что дочери работали с ним во время каникул и что их работа носила временный характер.

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