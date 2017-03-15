Тетерук: Сыроид должна уйти в отставку

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Фракция "Народный фронт" выражает недоверие вице-спикеру Верховной Рады Украины Оксане Сыроид, заявил представитель политсилы Андрей Тетерук.

Во врем утреннего заседания ВР в среду фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партии" призвали дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в парламенте. После этого вице-спикер Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

"Работа парламента будет возвращена в нормальное русло после того, как спикер Андрей Парубий вернется в Верховную Раду. Никакие информационные претензии о том, что в стенах парламента происходят какие-то незаконные действия, лишены смысла. Наоборот, вице-спикер Оксана Сыроид, испугавшись правды из уст тех, кто защищал правопорядок в зоне проведения АТО, экстренно закрыла заседание. Вместо того, чтобы дать обществу возможность услышать правду, Сыроид, прикрываясь надуманными правилами регламента, закрыла заседание и убежала. Это — позорное поведение, и мы будем рассматривать вопрос лишения Сыроид должности вице-спикера. Мы будем выражать недоверие политику, Сыроид должна уйти вон", — отметил политик.

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Ранее нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук призвал парламент освободить Сыроид от занимаемой ею должности в связи с "односторонним решением о закрытии заседания ВРУ".