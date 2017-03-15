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    Политика

    Тетерук: Сыроид должна уйти в отставку

    Тема:

    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе (112)

    (обновлено: )27310
    По словам народного депутата Андрея Тетерука, фракция "Народный фронт" будет рассматривать вопрос о лишении Оксаны Сыроид должности вице-спикера.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Фракция "Народный фронт" выражает недоверие вице-спикеру Верховной Рады Украины Оксане Сыроид, заявил представитель политсилы Андрей Тетерук.

    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Конфликт с Парасюком. Трибуна Рады в осаде силовиков

    Во врем утреннего заседания ВР в среду фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партии" призвали дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в парламенте. После этого вице-спикер Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

    "Работа парламента будет возвращена в нормальное русло после того, как спикер Андрей Парубий вернется в Верховную Раду. Никакие информационные претензии о том, что в стенах парламента происходят какие-то незаконные действия, лишены смысла. Наоборот, вице-спикер Оксана Сыроид, испугавшись правды из уст тех, кто защищал правопорядок в зоне проведения АТО, экстренно закрыла заседание. Вместо того, чтобы дать обществу возможность услышать правду, Сыроид, прикрываясь надуманными правилами регламента, закрыла заседание и убежала. Это — позорное поведение, и мы будем рассматривать вопрос лишения Сыроид должности вице-спикера. Мы будем выражать недоверие политику, Сыроид должна уйти вон", — отметил политик.

    Смотрите также: Столкновения на блокпосту в Славянске. Парасюк показал видео

    Ранее нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук призвал парламент освободить Сыроид от занимаемой ею должности в связи с "односторонним решением о закрытии заседания ВРУ".

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