Минюст США потребовал отставки 46 федеральных прокуроров "времен Обамы"

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Генеральный прокурор, глава министерства юстиции США Джефф Сешнс потребовал отставки 46 подчиняющихся ему федеральных прокуроров, назначенных при предыдущем президенте Бараке Обаме, говорится в опубликованном пресс-релизе министерства.

"Как и в предыдущих случаях передачи власти, многие федеральные прокуроры, номинированные предыдущей администрацией, уже покинули министерство юстиции. Генпрокурор теперь попросил остающихся 46 прокуроров, назначенных президентом, подать прошение об отставке, чтобы обеспечить одновременную передачу власти", — говорится в сообщении.

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Практика замены федеральных прокуроров прослеживается в предыдущих администрациях. Рональд Рейган и Билл Клинтон заменили 89 из 93 федеральных прокуроров соответственно, Джордж Буш-младший сменил 88.

Позже стало известно, что через несколько часов после заявления Сешнса прокурор восточного округа Нью-Йорка Роберт Кейперс ушел со своего поста.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи 14 марта в Вашингтоне обсудят уровень участия Вашингтона в решении конфликта в Украине.