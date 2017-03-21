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    Глава МВД Франции ушел в отставку на фоне скандала с дочерьми

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    Две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции, Брюно Ле Ру занимал пост главы МВД Франции на протяжении трех месяцев и 15 дней.
    Брюно Ле Ру. Архивное фото
    REUTERS Charles Platiau

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Глава МВД Франции Брюно Ле Ру подал в отставку на фоне скандала с трудоустройством его дочерей на должность парламентских помощников отца в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

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    Patrick KOVARIK / AFP
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    Выступление министра транслировалось в прямом эфире телеканалом BFMTV.

    Брюно Ле Ру занимал пост главы МВД Франции на протяжении трех месяцев и 15 дней.

    Во вторник финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование по делу о трудоустройстве дочерей главы МВД Франции.

    Накануне вечером стало известно, что две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции.

    Напомним, в воскресенье, 12 марта, отстраненная от должности глава Южной Кореи Пак Кын Хе покинула официальную резиденцию президента.

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