Шум и гам: первые дебаты кандидатов в президенты во Франции

Patrick KOVARIK / AFP

Даниил Низамутдинов, для РИА Новости Украина, Париж (Франция)

Кандидатов на президентский пост во Франции одиннадцать. Между тем, в дебатах на "первом" приняли участие только пять из них, лидеры предвыборных опросов: председатель правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер партии "Вперед", социал-либерал Эммануэль Макрон, кандидат правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, победитель праймериз "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель крайне левых, основатель "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

Согласно опросу исследовательской компании Elabe, проведенному по заказу информационного телеканала BFMTV по окончании эфира, наиболее убедительным этим вечером показал себя Макрон (29%). Далее идут Меланшон (20%), Ле Пен (19%), Фийон (19%) и Амон (11%). Эксперты канала назвали лучшими лидера "Неподчинившейся Франции" Жан-Люка Меланшона и кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона (1157 респондентов).

В онлайн-опросе на сайте газеты Figaro по аналогичному вопросу с большим перевесом лидирует Фийон — 36%. За экс-премьером следуют Макрон — 24%, Ле Пен — 18%, Меланшон — 17%, и Амон — 5% (всего 54,9 тысячи голосов).

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Принимать мигрантов или нет? И на каких условиях?

Впервые страсти на площадке вспыхнули при обсуждении одного из самых "горячих" вопросов — иммиграции — по которому кандидаты занимают принципиально разные позиции.

Так, Макрон, который стремится быть левым и правым одновременно, заявил, что, с одной стороны, необходимо укрепить границы, бороться с нелегальной иммиграцией, а с другой — подходить к вопросу ответственно, принимая всех, кто нуждается в защите.

"Я предлагаю четкую, твердую, согласованную (с ЕС) позицию, в то же время отвечающую нашим принципам", — сказал бывший министр экономики.

"У меня глубокие разногласия с господином Макроном, который в ходе поездки в Берлин приветствовал политику канцлера Германии (Ангелы Меркель) — политику, которую раскритиковали даже ее друзья, потому что речь в большинстве случаев идет не о политических мигрантах, бегущих от режима. Конечно, часть бежит из Сирии, но большинство бегут от бедности, из всех регионов мира. И то, как вопрос решался, является огромной проблемой для Европы", — ответил оппоненту экс-премьер Фийон.

Со своей стороны кандидат "Республиканцев" предлагает ввести квоты на мигрантов, которые будут ежегодно обсуждаться и утверждаться парламентом Франции в зависимости от текущей экономической ситуации в стране: возможности властей разместить приезжих и обеспечить их работой.

Представители левого фланга — Амон и Меланшон — отмели предложение Фийона по квотам.

"Мы не выполняем своих обязательств на должном уровне", — сказал Амон, отметив, что Германия и даже Швеция принимают гораздо больше мигрантов, чем Франция.

По словам кандидата-социалиста, доля иностранцев в стране остается неизменной с 30-х годов прошлого века, а из 200 тысяч нелегальных мигрантов в год 150 тысяч покидают французскую землю.

Меланшон отреагировал еще агрессивнее: "Можете изобретать квоты, билеты и что угодно еще, а тех, кто проскочит мимо, вы спихнете в море? Будете их бить? Это несерьезно", — сказал представитель крайне левых. Он отметил, что сам является потомком иммигрантов: его родители бежали из Марокко, где жили в бедности.

"Люди не уезжают в иммиграцию от удовольствия. Иммиграция — вынужденный поиск убежища", — подчеркнул Меланшон, призвав коллег поставить себя на место мигрантов и подумать о том, как бороться с первопричинами миграции: отказаться от соглашений, разрушающих экономику стран третьего мира, сделать все для прекращения вооруженных конфликтов и так далее.

В свою очередь Ле Пен, напротив, призвала бороться с иммиграцией максимально жестко.

"Я за то, чтобы оставить легальную и нелегальную миграцию. Ежегодно Франция принимает 200 тысяч иностранцев, еще столько же прибывают нелегально. Необходимо восстановить пограничный контроль, потому что разрушенная Греция и переполненная Италия не остановят этот поток. Нам нечего им (мигрантам) предложить: у нас семь миллионов безработных и девять миллионов бедных, нужно сконцентрировать усилия на них", – заявила лидер Нацфронта, подчеркнув, что многие мигранты не работая получают во Франции пособия, в пять раз превышающие суммы, которые они зарабатывали у себя на родине, и предложив принимать не более 10 тысяч беженцев в год.

Отношения с Россией и Евробезопасность

Дискуссия о международных отношениях набрала обороты после того, как Меланшон заявил, что необходимо заново обсудить вопрос границ в Европе.

"Нужна мирная конференция в Европе, потому что вся ненадежность европейской ситуации является следствием того, что с падением СССР никто не обсуждал границы. Граница между Россией и Украиной — она, например, где, с какой стороны Крым? Там, где ее проложило политбюро Хрущева или Путин? Я не уверен, надо об этом говорить", — сказал он.

Амон заявил, что категорически не согласен с оппонентом, поскольку вопрос границ является крайне серьезным: по его словам, необходимо четко придерживаться установленных международных норм.

"Здесь моя позиция близка позиции Меланшона. Прежде всего, мы сами чертили новые границы, в том числе, конечно, силой — например, в Косово. Мы думаем, мол, раз мы западники, нам все позволено — можем войти в Ирак, можем наводить порядок в любой части света… Для меня основополагающим является право народа на самоопределение. И то, что господин Меланшон говорит о вопросе границ — этот вопрос должен решаться в рамках международного права, но также в рамках права народов на собственный выбор", — отреагировал Фийон.

Обращаясь к представителю Соцпартии, Фийон отметил, что при президенте-социалисте Франсуа Олланде Франция поставляла оружие представителям сирийской оппозиции, которую считала умеренной, а в итоге это оружие попало в руки террористов. Он также заявил, что в ходе пятилетки Олланда Франция чаще, чем когда либо вмешивалась в конфликты в тех или иных странах.

В свою очередь лидер партии "Вперед" в своем выступлении обратил внимание на то, что в ходе дебатов кандидаты мало говорили о Европе. В свойственной ему манере Макрон пространно рассказал о том, что, с одной стороны, историческим союзником Франции является США, с другой, в случае избрания президентом он будет проводить политику безопасности одновременно более независимую и общую с европейскими партнерами: надежную и ответственную.

По ходу речи Макрона постоянно раздавались смешки Ле Пен и ее восклицания: "Это же ни о чем, это пустое!". "У вас такой талант, вы говорили семь минут, а я не могу даже резюмировать ваши мысли. Вы не сказали ничего, вообще ничего! Абсолютная пустота. Каждый раз, когда вы берете слово, вы говорите немного о том, немного о сем, но никогда однозначно", — сказала она.

"Если вы не поняли, то, в отличие от Вас, я не хочу идти на сделки с господином Путиным. Если вы не поняли, то, в отличие от Вас, я хочу проводить сильную, но ответственную политику. В отличие от Вас, я хочу видеть сильную Францию в Европе", — заявил Макрон.

"Сильную, но ответственную… Сильную… Все хуже и хуже!", — воскликнула Ле Пен.

Тридцать пять часов

Еще один острый для Франции вопрос — продолжительность рабочей недели, которая сегодня составляет 35 часов. По мнению Фийона, ее необходимо увеличить, поскольку ситуация в стране недопустимая, и остается такой уже 25 лет.

"Я хочу представить свободу предприятиям, позволив им путем переговоров определять продолжительность рабочей недели", — сказал экс-премьер.

По его словам, нынешние правила не позволяют французам работать больше, даже если они того хотят, тормозя развитие бизнеса. Если это изменить, и покупательная способность вырастет, и будут созданы новые рабочие места.

"Если бы основополагающая проблема французской экономики заключалась в этом, осмелюсь предположить, что вы должны были это изменить, когда были премьер-министром", — отреагировал Макрон, который в целом не ставит под сомнение норму в тридцать пять часов, допуская возможность переговоров на предприятиях о дополнительных часах, которые будут должным образом оплачиваться.

Амон, который в своей программе, напротив, предлагает сократить рабочую неделю, вновь заявил о своем предложении ввести "универсальный доход" — социальное пособие для всех без исключения совершеннолетних граждан, кто в этом нуждается. Со своей стороны, Меланшон намерен найти сто миллионов евро инвестиций в передовые отрасли экономики и возобновляемую энергетику, создавая сотни тысяч рабочих мест в этих областях.

В ходе дискуссии об экономической ситуации также Фийон предпринял "атаку" на Ле Пен, назвав ее "настоящим серийным убийцей" покупательной способности во Франции за ее призывы к выходу из Еврозоны: по его мнению, отказ от единой валюты станет трагедией для французских вкладчиков и кредитополучателей, спровоцировав экономический и социальный кризис. Лидер Нацфронта расценила это как политику запугивания.

"Так было перед Brexit, так было перед избранием Дональда Трампа (президентом США). Великобритания показывает прекрасные экономические результаты", — сказала она.

Только пятеро? А остальные?

Помимо представленной на TF1 пятерки, борьбу за президентский пост ведут еще шесть кандидатов: председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат "Рабочей борьбы" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино.

Решение пригласить в эфир только лидеров опросов вызвало негодование остальных кандидатов.

"Если брать критерии, которых придерживается TF1 — опросы — тогда ни Амон, у которого было 2%, не смог бы стать кандидатом от социалистов, ни Фион, у которого было меньше 10%, не мог бы представлять "Республиканцев", — заявил Дюпон-Аньян в субботу в эфире вечерних новостей на "первом" и покинул студию в знак протеста до завершения эфира.

Открывая субботние дебаты, Фийон также подверг критике решение канала пригласить лишь пятерых ведущих кандидатов.

"У нас 11 кандидатов в президенты, однако здесь представлены лишь пятеро, это ставит вопрос демократии. Понятно, что для журналистов опросы представляют большую ценность, но при таких правилах я не смог бы участвовать в дебатах правых", — сказал экс-премьер, который не был фаворитом опросов на праймериз своей партии, однако "выстрелил", показав себя лучше конкурентов в серии теледебатов.

Ле Пен и Макрон тоже высказались против позиции телеканала, который раздел претендентов на две группы, оставив аутсайдеров за бортом.

Стоит отметить, что до первого тура пройдет еще две серии дебатов — на CNews/BFMTV и на France 2 — и там слово предоставят всем одиннадцати. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.