Макрон назван лучшим в предвыборных дебатах во Франции - опрос

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFMTV.

Первые предвыборные дебаты прошли в понедельник вечером на телеканале TF1.

Согласно результатам исследования, на вопрос "Кто был наиболее убедительным?" 29% назвали Макрона, 20% — лидера "Неподчинившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, по 19% — председателя "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона, 11% — представителя "Социалистической партии" Бенуа Амона.

В опросе приняли участие 1157 избирателей.

Ранее сообщалось, что во время дебатов кандидат в президенты Франции, экс-премьер страны Франсуа Фийон, говоря о ситуации с Крымом, напомнил о том, как решался вопрос с независимостью Косово.