Франк-Вальтер Штайнмайер - новый президент Германии

РИА Новости Украина

Известный немецкий политик, бывший глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье избран 12-м президентом Германии.

"За" кандидатуру Штайнмайера отдал голос 931 член Федерального собрания — специального органа, который выбирает главу государства и состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны — всего 1 тысяча 260 человек.

Абсолютное большинство в Федеральном собрании нынешнего созыва принадлежит партиям, которые входят в коалиционное федеральное правительство: альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель представляют 539 человек, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) — 384 человека.

Таким образом, кандидат большинства Штайнмайер с самого начала считался фаворитом, и он сумел в итоге собрать 931 голос в первом же туре голосования, сообщает РИА Новости.

Франк-Вальтер Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде в рабочей семье. В 1975 году он вступил в СДПГ, в 1976 году поступил в университет в Гиссене, где до 1982 года изучал юриспруденцию, а затем политологию. В 1986 году Штайнмайер защитил докторскую диссертацию. Затем он работал на факультете общественного права и политологии в Гиссенском университете. С 1993 по 1994 год руководил бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера, с 1999 года до 2005 года — глава ведомства федерального канцлера Шредера. С 2005 года работал министром иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ, а с 2007 года — вице-канцлером Германии. В 2009 году участвовал в избирательной кампании в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ от СДПГ. После поражения возглавил фракцию СДПГ в бундестаге. По итогам выборов 2013 года и создания правящей коалиции ХДС/ХСС-СДПГ Штайнмайер возглавлял министерство иностранных дел.

Президент ФРГ играет представительскую роль, он не имеет реальной политической власти. По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта в том случае, если он противоречит Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.

Как заявил сам Штайнмайер в интервью медиакомпании Deutsche Welle, он отдает себе отчет, что его задачей в новой должности станет "представление Германии на международной арене", а не решение "повседневных внешнеполитических конфликтов". Бывший министр иностранных дел пообещал шутливо "сам себя останавливать" и "не комментировать каждый день происходящее во внешней политике".

Выступая на заседании Федерального собрания, Штайнмайер заявил, что будет бороться за сохранение демократии в Германии, которая укрепилась после Второй мировой войны на "западном фундаменте", и пообещал "еще плотнее удерживать этот фундамент" в ситуации, когда "этот фундамент начинает раскачиваться".

"Я верю, что у него очень хорошо получится сопровождать нашу страну через эти сложные времена", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после избрания Штайнмайера.

Президент России Владимир Путин пригласил избранного германского президента посетить РФ в любое удобное для него время, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля со ссылкой на поздравительную телеграмму, отправленную российским лидером. Путин также подтвердил заинтересованность в продолжении "конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня".

Одиннадцатый президент ФРГ, бывший пастор и правозащитник Йоахим Гаук, который ранее отказался от намерения баллотироваться на следующий срок из-за проблем со здоровьем, не посетил Россию ни разу.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России из-за ситуации на востоке Украины еще на шесть месяцев до середины 2017 года.

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Будучи министром иностранных дел Германии, Штайнмайер часто подчеркивал, что между Россией и Европой необходимо взаимодействие, а также что Москва играет крайне важную роль в урегулировании международных конфликтов — от украинского до иранского и сирийского. На деле же отношения между Россией и Германией существенно ухудшились в эпоху министра Штайнмайера. Берлин регулярно инициировал и поддерживал введение и пролонгирование санкций против Москвы, многие контакты, в том числе по линии межобщественного сотрудничества, были заморожены.