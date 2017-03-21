"Геть з України": в Николаеве разрисовали отделения российских банков

Во вторник, 21 марта, отделение "Сбербанка" в Николаеве, которое находится на проспекте Центральном возле бара "Сотка", более 30 активистов "Свободы" и "Азова" разрисовали черной и красной красками, сообщает "Новости N".

Отделение расписано надписями "Геть з України", "Посібник Кремля", "Убивця", "Россійська агресія". Также "Азов" обклеил наклейками "#rusbankover" все окна отделения банка.

Активисты разрисовали также отделение Альфа-банка, расположенного по ул. Шевченко.

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