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    Фотоленты

    "Геть з України": в Николаеве разрисовали отделения российских банков

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (158)

    (обновлено: )22304
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N

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    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков

    Во вторник, 21 марта, отделение "Сбербанка" в Николаеве, которое находится на проспекте Центральном возле бара "Сотка", более 30 активистов "Свободы" и "Азова" разрисовали черной и красной красками, сообщает "Новости N".

    Отделение расписано надписями "Геть з України", "Посібник Кремля", "Убивця", "Россійська агресія". Также "Азов" обклеил наклейками "#rusbankover" все окна отделения банка.

    Активисты разрисовали также отделение Альфа-банка, расположенного по ул. Шевченко.

    Смотрите также: Атака на "Сбербанк" в Александрии

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