Успешные испытательные запуски ракет украинского производства

Украина во вторник, 21 марта, провела плановые испытательные запуски ракет собственного производства. В сети опубликовано видео успешного испытательного запуска.

"Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины… Во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности", — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Смотрите также: Полевые испытания нового украинского беспилотника

Он подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

"Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", — сказал Турчинов.

В государственном бюджете Украины на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен. Ранее Кабмин утвердил государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы, однако не стал обнародовать его детали в интересах национальной безопасности.