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    Успешные испытательные запуски ракет украинского производства

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    Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.
    Канал на Youtube Turchynov

    Украина во вторник, 21 марта, провела плановые испытательные запуски ракет собственного производства. В сети опубликовано видео успешного испытательного запуска.

    Испытания украинских противотанковых ракет ЛУЧ
    Канал КБ Луч на YouTube
    Испытания украинских противотанковых ракет КБ "Луч"

    "Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины… Во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности", — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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    Он подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

    "Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", — сказал Турчинов.

    В государственном бюджете Украины на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен. Ранее Кабмин утвердил государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы, однако не стал обнародовать его детали в интересах национальной безопасности.

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