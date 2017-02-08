наверх
08.02.201706:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.86- 0.35
  • USD27.03- 0.23
Рубрики
Ещё
    Видео

    Полевые испытания нового украинского беспилотника

    (обновлено: )56
    На аэродроме вблизи Чернигова рабочая группа военнослужащих проводит испытания украинского беспилотника "Аист-100", сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.
    канал "Военное телевидение Украины" в YouTube

    Свою работу военные ученые начали с проверки функционирования всех систем и агрегатов беспилотного летательного аппарата.

    Олег Жданов
    Голос Столицы
    Под крылом Порошенко. Эксперт об "Укроборонпроме"

    "В отличие от предыдущих разработок, авиационный комплекс "Аист-100" еще малоизвестен и требует тщательного изучения. Однако, по заявлениям производителей, имеет более современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задачи по аэроразведке на больших расстояниях, и более бесшумный и неуловим для радаров", — сказано в сообщении.

    Наряду с испытаниями на аэродроме, военные выполняли доподготовку инструкторов, которые в ближайшее время отправятся в район АТО, где будут обучать операторов другого БПЛА — "Фурия" непосредственно в боевых условиях. Тренировочные полеты "Фурии" прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре. Как отмечается, комплекс А1-С "Фурия" уже прошел "боевое крещение" в районе военных действий и имеет положительные характеристики.

    Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" начал поставки беспилотных аппаратов "Spectator" украинского производства по заказу Министерства обороны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Памятник Бандере
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Школа
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Павел Климкин. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?