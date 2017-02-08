Полевые испытания нового украинского беспилотника

Свою работу военные ученые начали с проверки функционирования всех систем и агрегатов беспилотного летательного аппарата.

"В отличие от предыдущих разработок, авиационный комплекс "Аист-100" еще малоизвестен и требует тщательного изучения. Однако, по заявлениям производителей, имеет более современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задачи по аэроразведке на больших расстояниях, и более бесшумный и неуловим для радаров", — сказано в сообщении.

Наряду с испытаниями на аэродроме, военные выполняли доподготовку инструкторов, которые в ближайшее время отправятся в район АТО, где будут обучать операторов другого БПЛА — "Фурия" непосредственно в боевых условиях. Тренировочные полеты "Фурии" прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре. Как отмечается, комплекс А1-С "Фурия" уже прошел "боевое крещение" в районе военных действий и имеет положительные характеристики.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" начал поставки беспилотных аппаратов "Spectator" украинского производства по заказу Министерства обороны.