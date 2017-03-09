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    В мире

    Иран испытал новую баллистическую ракету - СМИ

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    Командир в КСИР Амир Али Хаджизаде сообщил, что в ходе недавних тестов ракета успешно поразила плавучую цель с расстояния 250 километров. По данным СМИ, дальность стрельбы ракеты позволяет наносить точные удары по целям на расстоянии до 300 км.
    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел испытание новой баллистической ракеты собственного производства Hormuz-2 (Ормуз-2), поражающей морские цели, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на командира в КСИР Амира Али Хаджизаде.

    Как сообщил командир, в ходе недавних тестов ракета успешно поразила плавучую цель с расстояния 250 километров. Дальность стрельбы ракеты позволяет наносить точные удары по целям на расстоянии до 300 километров, отмечает агентство.

    Смотрите также: Тестовый запуск Ираном баллистических ракет

    Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники сообщал, что Иран в начале марта впервые за два года осуществил испытательные пуски двух баллистических ракет малого радиуса действия "Фатех-110". Одна из ракет поразила баржу, находившуюся в Оманском заливе в 155 милях (250 км) от места пуска.

    В феврале в США заявили, что Иран вновь произвел пуск ракеты со стартовой площадки к востоку от Тегерана, с которой в январе был осуществлен пуск баллистической ракеты. Сообщалось, что Иран произвел пуск ракеты ближнего действия Mersad класса "земля-воздух", которая упала в 35 милях (56 километрах) от стартовой площадки.

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