Иран испытал новую баллистическую ракету - СМИ

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел испытание новой баллистической ракеты собственного производства Hormuz-2 (Ормуз-2), поражающей морские цели, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на командира в КСИР Амира Али Хаджизаде.

Как сообщил командир, в ходе недавних тестов ракета успешно поразила плавучую цель с расстояния 250 километров. Дальность стрельбы ракеты позволяет наносить точные удары по целям на расстоянии до 300 километров, отмечает агентство.

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Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники сообщал, что Иран в начале марта впервые за два года осуществил испытательные пуски двух баллистических ракет малого радиуса действия "Фатех-110". Одна из ракет поразила баржу, находившуюся в Оманском заливе в 155 милях (250 км) от места пуска.

В феврале в США заявили, что Иран вновь произвел пуск ракеты со стартовой площадки к востоку от Тегерана, с которой в январе был осуществлен пуск баллистической ракеты. Сообщалось, что Иран произвел пуск ракеты ближнего действия Mersad класса "земля-воздух", которая упала в 35 милях (56 километрах) от стартовой площадки.