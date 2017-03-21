наверх
21.03.201718:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Турчинов сообщил об успешных запусках украинских ракет

    (обновлено: )21103
    Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, ракеты произведены в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины".
    Испытательные запуски ракет украинского производства
    rnbo.gov.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украина провела плановые испытательные запуски ракет собственного производства, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

    "Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины… Во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности", — говорится в сообщении со ссылкой на секретаря СНБО Александра Турчинова.

    rnbo.gov.ua
    Испытательные запуски ракет украинского производства
    Он подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

    "Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", — сказал Турчинов.

    Читайте также: Сталин отдыхает. За коллаборационизм могут посадить кого угодно

    В государственном бюджете Украины на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов), что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов). Ранее Кабмин утвердил государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы, однако не стал обнародовать его детали в интересах национальной безопасности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александрии
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Певец и композитор Юрий Лоза
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by