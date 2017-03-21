Турчинов сообщил об успешных запусках украинских ракет

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украина провела плановые испытательные запуски ракет собственного производства, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины… Во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности", — говорится в сообщении со ссылкой на секретаря СНБО Александра Турчинова.

rnbo.gov.ua Испытательные запуски ракет украинского производства

Он подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

"Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", — сказал Турчинов.

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В государственном бюджете Украины на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов), что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов). Ранее Кабмин утвердил государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы, однако не стал обнародовать его детали в интересах национальной безопасности.