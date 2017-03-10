Испытания украинских противотанковых ракет КБ "Луч"

Как отметили в предприятии "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", испытания были проведены в "интересах заказчика" и прошли успешны. Противотанковые ракеты украинского производства поразили цель с расстояния пять километров.

Сообщается, что ракеты оснащены современными средствами динамической защиты и могут поражать зависшие вертолёты. Они предназначены для поражения танков и других бронированных целей.

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Ранее сообщалось, что во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты Vega, двигатель которой изготовлен на заводе "Южмаш" в Украине.