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    Испытания украинских противотанковых ракет КБ "Луч"

    (обновлено: )28
    КБ "Луч" успешно провело испытания новой партии украинских противотанковых ракет, цель поражения которых составляет пять километров. Было проведено несколько пусков, все ракеты точно попали в цель.
    Канал КБ Луч на YouTube

    Как отметили в предприятии "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", испытания были проведены в "интересах заказчика" и прошли успешны. Противотанковые ракеты украинского производства поразили цель с расстояния пять километров. 

    Сообщается, что ракеты оснащены современными средствами динамической защиты и могут поражать зависшие вертолёты. Они предназначены для поражения танков и других бронированных целей.

    Смотрите также видео: Европа запустила ракету на украинском двигателе

    Ранее сообщалось, что во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты Vega, двигатель которой изготовлен на заводе "Южмаш" в Украине. 

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