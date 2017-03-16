Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Израильские ВВС нанесли удары по двум позициям исламистского движения ХАМАС в подконтрольном ему секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны анклава, сообщили израильские вооруженные силы.

"В ответ на ночной ракетный обстрел со стороны Газы ВВС Израиля нанесли удары по двум позициям ХАМАС на севере сектора Газы", — говорится в заявлении, размещенном на официальном аккаунте вооруженных сил в Twitter.

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По данным израильской армии, ракета, выпущенная со стороны сектора Газы, упала на открытой местности на юге Израиля в среду. Сирена тревоги не сработала, разрушений не зарегистрировано, в результате обстрела никто не пострадал.

Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует последние два с половиной года.