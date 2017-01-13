Ракетный удар Израиля по сирийской военной базе под Дамаском

Командование сирийской армии предупредило Израиль о последствиях ракетного обстрела военного аэропорта под Дамаском.

Ранее СМИ сообщили, что рядом с военным аэропортом упали израильские ракеты. Также говорилось о пожаре, который виден в районе объекта.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, эта площадка может дополнять женевские переговоры.

Видео размещено на канале Al-Masdar News на Youtube.