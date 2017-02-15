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    Трамп призвал Израиль и Палестину идти на компромисс

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (7)

    (обновлено: )4510
    По словам американского президента Дональда Трампа, для любых успешных переговоров две стороны должны идти на компромиссы, в данном случае речь идет об Израиле и Палестине.
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты будут работать с Израилем в части достижения его соглашения по мирному урегулированию с Палестиной, но для успеха мирных переговоров необходимо, чтобы обе стороны шли на компромисс, заявил президент США Дональд Трамп.

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    "Наша администрация обязалась работать с Израилем — с нашим союзником, для достижения безопасности и стабильности в регионе. Это включает работу над мирным соглашением между Израилем и Палестиной… Для любых успешных переговоров две стороны должны идти на компромиссы", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Ранее сообщалось, что американская администрация уведомила палестинские власти о замораживании многомиллионного денежного перевода, который был санкционирован Бараком Обамой в последние часы его президентства.

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