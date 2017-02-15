Трамп призвал Израиль и Палестину идти на компромисс

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты будут работать с Израилем в части достижения его соглашения по мирному урегулированию с Палестиной, но для успеха мирных переговоров необходимо, чтобы обе стороны шли на компромисс, заявил президент США Дональд Трамп.

"Наша администрация обязалась работать с Израилем — с нашим союзником, для достижения безопасности и стабильности в регионе. Это включает работу над мирным соглашением между Израилем и Палестиной… Для любых успешных переговоров две стороны должны идти на компромиссы", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что американская администрация уведомила палестинские власти о замораживании многомиллионного денежного перевода, который был санкционирован Бараком Обамой в последние часы его президентства.