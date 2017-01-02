Американо-израильские отношения: все зависит от Трампа

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РИА Новости Украина

Как сообщает Sputnik, доктор Алон Бен-Меир, эксперт по политике Ближнего Востока и профессор международных отношений в Центре международной политики при Университете Нью-Йорка, согласился с речью госсекретаря США Джона Керри, усилившей текущие трения в отношениях между двумя странами, но подчеркнул, что ряд важных деталей госсекретарь упустил:

— За последние годы Израиль уже не раз предупреждали, что поселенческая деятельность вредит процессу примирения, и лично я ни капли не сомневаюсь в том, что пока она продолжается, перспективы независимого палестинского государства становятся все менее и менее реальными. В этом сомнений нет. Однако два значительных момента Джон Керри все-таки упустил. Во-первых, Хамас должен осудить террористические атаки и насилие против жителей Израиля. Это необходимо. Призывая к разрушению Израиля, Хамас тем самым укрепляет позиции израильских экстремистов и мешает процессу примирения. Второй момент, тоже весьма важный, заключается в том, что даже если Израиль и Палестина начнут переговоры, то ни к какому соглашению они не придут, потому что не питают друг к другу никакого доверия и не чувствуют себя в безопасности. Присутствует тут и элемент иллюзии – многие израильтяне и палестинцы до сих пор считают, что могут получить желаемое без каких-либо уступок. Это значит, что если вы и вправду хотите добиться результатов, то процесс примирения нужно начинать на уровне простых людей, и длиться он будет как минимум два года.

Доктор Митчелл Бард (Dr. Mitchell Bard), исполнительный директор некоммерческой организации "Американо-израильская объединенная инициатива", воспринял выступление Керри куда более скептически и рассказал, какие надежды Израиль возлагает на Трампа:

— Речь Керри представляла собой в высшей степени постыдное выступление. В Сирии люди погибают тысячами, других насущных дел, более достойных его внимания, в мире тоже делается немало, но вместо них господин Керри решил потрать целый час на то, чтобы хорошенько пропесочить Израиль. Это было весьма неожиданно и огорчительно.

К счастью для Израиля, Керри оставаться на своей должности сможет не больше трех недель. Потом, после инаугурации президента Трампа, мы ожидаем значительные позитивные перемены в отношениях между США и Израилем. Главная проблема речи Керри заключается в том, что он так и не признал, что за все эти восемь лет ни ему. Ни его предшественникам так и не удалось убедить палестинцев начать переговоры. Он так и не признал, что это палестинцы от них отказывались, причем при любых условиях – не важно, замораживает ли Израиль поселенческую деятельность, сворачивает ее или предлагает уступки, соглашаясь покинуть те или иные поселения.

Мне кажется, администрация Трампа пошлет палестинцам сигнал о том, что вечно избегать переговоров им не удастся, и не нужно ждать, что то или иное решение Израилю навяжет международное сообщество. Они не станут поддерживать Палестину в ООН, они собираются признать Иерусалим столицей Израиля, что, надо надеяться, положит конец идее Иерусалима как столицы палестинского государства, которую, кстати, выдвинул тоже Керри, и это было значительным отклонением от прежнего курса США.