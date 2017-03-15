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    Пожар и взрыв на складе фейерверков в Израиле

    (обновлено: )13
    Два человека погибли, пятеро ранены при пожаре на складе пиротехники в Израиле. Возгорание привело к детонации тысяч фейерверков, которые с громкими хлопками разлетались по округе, заставив власти провести эвакуацию жителей из опасной зоны.
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    "Два человека погибли в результате пожара на складе пиротехники в центральном Израиле", — сообщил пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

    Медики также сообщили о госпитализации двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Еще трём помощь была оказана на месте.

    Пожар, который привел к обрушению здания склада, произошел в сельскохозяйственном селении Порат, расположенном недалеко от приморского города Нетании.

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    Ранее сообщалось, что второй международный фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в Москве. В течение двух дней восемь лучших команд пиротехников со всего мира поражали зрителей своим искусством и техническим мастерством, а жюри выбирало лучших из них.

     

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