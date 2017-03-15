Пожар и взрыв на складе фейерверков в Израиле

"Два человека погибли в результате пожара на складе пиротехники в центральном Израиле", — сообщил пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Медики также сообщили о госпитализации двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Еще трём помощь была оказана на месте.

Пожар, который привел к обрушению здания склада, произошел в сельскохозяйственном селении Порат, расположенном недалеко от приморского города Нетании.

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Ранее сообщалось, что второй международный фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в Москве. В течение двух дней восемь лучших команд пиротехников со всего мира поражали зрителей своим искусством и техническим мастерством, а жюри выбирало лучших из них.