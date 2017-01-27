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    В мире

    В Израиле автобус упал в ущелье: есть жертвы

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    Не менее двух человек погибли и еще 20 получили ранения разной степени тяжести при падении автобуса с крутого обрыва в ущелье на Западном берегу реки Иордан в Израиле.
    ДТП в Израиле
    @mda_israel

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Два человека погибли и около 20 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье на Западном берегу реки Иордан в Израиле. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу.

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    Как отмечают медики, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Сообщается, что из-за сильного ветра автобус занесло в сторону, и он упал с высоты 70 метров. Доступ медицинских служб к месту аварии был затруднен.

    "Нам пришлось десять минуть идти под дождем и по грязи пока мы наконец не дошли до автобуса. Мы попросили прислать вертолеты, чтобы госпитализировать раненых. К сожалению, по прибытии мы обнаружили нескольких жертв, они были без сознания, пульс у них не прощупывался. Другие получили ранения разной степени тяжести", — сказал помогавший медикам волонтер.

    Ранее в Мариуполе Донецкой области произошло ДТП с участием военнослужащих ВСУ.

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