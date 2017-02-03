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    Политика

    Климкин находится в Израиле с необъявленным визитом - СМИ

    Тема:

    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (477)

    (обновлено: )18
    Сообщается, что визит Павла Климкина в Израиль не афишируется, никаких подробностей о цели приезда министра иностранных дел и содержании встреч не уточняется.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу находится с необъявленным визитом в Израиле, сообщают "Вести", ссылаясь на свои источники в Иерусалиме. 

    Политолог Юрий Бочаров
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    "Визит не афишируется, никаких подробностей о цели приезда главы украинского МИД и содержании встреч также не приводится. Указывается лишь, что Климкин провел ряд встреч с израильскими представителями", — пишет издание.

    Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Украина также поддержала документ. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

    После голосования запланированный визит главы Кабмина Владимира Гройсмана в Израиль был отменен.

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