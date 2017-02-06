Палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету по Израилю - армия

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Ракета, выпущенная палестинскими боевиками из сектора Газа, упала на юге Израиля, не причинив ущерба, сообщила армейская пресс-служба со ссылкой на предварительные данные расследования.

Военные ищут снаряд в окрестностях крупного города Ашкелона на берегу Средиземного моря.

"Проверка позволяет предположить, что ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

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Ответственность за обстрелы из анклава Израиль обычно возлагает на правящее там исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует последние два с половиной года. На ракетные пуски военные, как правило, отвечают ударами авиации и артиллерии по инфраструктуре боевиков.

Израильские эксперты из Центра изучения разведки и терроризма Меира Амита подсчитали, что в 2016 году число обстрелов из сектора Газа оказалось рекордно низким за последние 11 лет. По их данным, которые опубликовала газета "Джерузалем пост", в минувшем году боевики выпустили 15 ракет против 24 в 2015-м и 3 тысяч 852 в 2014-м, на который пришелся самый масштабный вооруженный конфликт Израиля с группировками палестинского анклава.