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    Акционеры Roshen решили продать фабрику в Мариуполе

    (обновлено: )39220
    Как сообщило предприятие, акционеры намерены продать комплекс кондитерской Мариупольской фабрики "Рошен", земельный участок, на котором она расположена, нежилые здания и прочее имущество.
    Продукция Roshen
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Акционеры Мариупольской фабрики "Рошен", входящей в состав крупнейшего производителя кондитерских изделий в Украине — корпорации Roshen, на общем собрании 20 марта приняли решение о ее продаже.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), акционеры намерены продать комплекс кондитерской фабрики, земельный участок, на котором она расположена, нежилые здания и прочее имущество.

    Отмечается, что предельная стоимость сделки составит 65 млн грн. Согласно данным последней годовой финансовой отчетности предприятия, стоимость активов Мариупольской фабрики составляла 59,5 млн грн, сообщает УНИАН.

    В конце апреля 2015 года на общем собрании акционеры единогласно приняли добровольное решение о прекращении деятельности Мариупольской кондитерской фабрики Roshen путем ее ликвидации. В 2015 году Мариупольская фабрика получила 4,8 млн грн чистой прибыли, что более чем в 6 раз меньше показателя 2014 года.

    Ранее стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". По информации Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела в Украину более 72 миллионов долларов дивидендов, полученных от работы липецких активов.

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