"День легионеров СС". В Риге задержали журналиста Филлипса

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Журналист Грэм Филлипс задержан во время шествия латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников, которое прошло в четверг в Риге, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники латвийской полиции задержали журналиста, когда тот попытался возглавить колонну легионеров и их сторонников. Его вывела охрана. Затем Филлипс начал кричать: "Зачем вы прославляете фашизм?" Полиция задержала журналиста и увезла с места проведения мероприятий.

BaltNews.lv В Риге во время шествия легионеров СС задержан журналист Филлипс

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек. В прошлом году Филлипс также был задержан в Риге.

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В четверг участники шествия в Риге проследовали от Домского собора до памятника Свободы. Среди них были участники латышского легиона "Ваффен СС", а также депутаты Сейма Латвии. Они держали флаги Латвии. Также среди участников были националисты из Литвы и Эстонии. По данным полиции, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.