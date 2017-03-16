наверх
16.03.201716:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    "День легионеров СС". В Риге задержали журналиста Филлипса

    (обновлено: )22806
    Скандальный журналист пытался возглавить шествие латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников, а также призывал не прославлять фашизм, после чего его задержала полиция.
    В Риге во время шествия легионеров СС задержан журналист Филлипс
    Polaris Images SPUTNIK / OKSANA DZADAN

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Журналист Грэм Филлипс задержан во время шествия латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников, которое прошло в четверг в Риге, передает корреспондент РИА Новости.

    Сотрудники латвийской полиции задержали журналиста, когда тот попытался возглавить колонну легионеров и их сторонников. Его вывела охрана. Затем Филлипс начал кричать: "Зачем вы прославляете фашизм?" Полиция задержала журналиста и увезла с места проведения мероприятий.

    BaltNews.lv
    В Риге во время шествия легионеров СС задержан журналист Филлипс

    Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек. В прошлом году Филлипс также был задержан в Риге.

    Смотрите также: В Риге прошло шествие бывших легионеров СС

    В четверг участники шествия в Риге проследовали от Домского собора до памятника Свободы. Среди них были участники латышского легиона "Ваффен СС", а также депутаты Сейма Латвии. Они держали флаги Латвии. Также среди участников были националисты из Литвы и Эстонии. По данным полиции, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Гривны
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ