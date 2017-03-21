Рада провалила голосование по назначению аудитора НАБУ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада провалила голосование по назначению Найджела Брауна на поста аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на минувшей неделе на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Вместе с тем накануне под зданием парламента прошел костюмированный перформанс, участники которого выступили за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ.

Так, в ходе пленарного заседания во вторник за кандидатуру Брауна проголосовали только 200 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Перед голосованием спикер ВР Андрей Парубий вынес на рассмотрение парламента две кандидатуры на пост аудитора НАБУ — Найджела Брауна и Роберта Сторча, однако последний набрал меньше голосов нардепов.

После провального рассмотрения Парубий поручил доработать данный вопрос комитету по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.