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    Рада провалила голосование по назначению аудитора НАБУ

    (обновлено: )93
    В ходе пленарного заседания во вторник за кандидатуру Найджела Брауна проголосовали только 200 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада провалила голосование по назначению Найджела Брауна на поста аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна
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    Ранее сообщалось, что Верховная Рада на минувшей неделе на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Вместе с тем накануне под зданием парламента прошел костюмированный перформанс, участники которого выступили за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ.

    Так, в ходе пленарного заседания во вторник за кандидатуру Брауна проголосовали только 200 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Перед голосованием спикер ВР Андрей Парубий вынес на рассмотрение парламента две кандидатуры на пост аудитора НАБУ — Найджела Брауна и Роберта Сторча, однако последний набрал меньше голосов нардепов.

    После провального рассмотрения Парубий поручил доработать данный вопрос комитету по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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