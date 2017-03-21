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    Политика

    Рада рассмотрит вопрос избрания аудитора НАБУ

    (обновлено: )65
    Также будут затронуты вопросы топливно-энергетического комплекса и работы таможни. Отдельным пунктом стоит вопрос обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада соберется во вторник на очередное пленарное заседание.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
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    Как следует из повестки дня работы парламента, народные депутаты рассмотрят в ходе заседания вопрос избрания аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

    Также будут затронуты вопросы топливно-энергетического комплекса и работы таможни.

    Отдельным пунктом стоит вопрос обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада на минувшей неделе на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Вместе с тем накануне под зданием парламента прошел костюмированный перформанс, участники которого выступили за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ.

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