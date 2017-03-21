Рада рассмотрит вопрос избрания аудитора НАБУ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада соберется во вторник на очередное пленарное заседание.

Как следует из повестки дня работы парламента, народные депутаты рассмотрят в ходе заседания вопрос избрания аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также будут затронуты вопросы топливно-энергетического комплекса и работы таможни.

Отдельным пунктом стоит вопрос обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на минувшей неделе на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Вместе с тем накануне под зданием парламента прошел костюмированный перформанс, участники которого выступили за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ.

Читайте также: Вакаров об аудиторе НАБУ: кадровые вопросы в Кабмине принимаются по факту