Кабмин начал отбор кандидатов на должность аудитора для НАБУ - Гройсман

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины начал отбор кандидатуры своего представителя в состав комиссии, которая будет контролировать эффективность деятельности НАБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Начали отбор аудитора для НАБУ от Кабмина. Александр Саенко и Павел Петренко встретились с представителями общественности относительно открытого отбора представителя от Правительства в состав комиссии, которая будет проводить независимую оценку работы НАБУ", — написал Гройсман.

Кроме того, премьер-министр отметил, что этот отбор должен быть максимально прозрачным.

"Очень важно, чтобы этот отбор был максимально прозрачным ради того, чтобы выбрать действительно достойного и профессионального кандидата с безупречной репутацией и профессиональными навыками. Жду конструктивный диалог власти и общественности и избрания по-настоящему ответственного представителя", — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.