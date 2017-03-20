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    Перформанс под Радой: покемоны и чебурашки хотят стать аудиторами НАБУ

    (обновлено: )115
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/antac.ua
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/antac.ua
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/antac.ua
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/antac.ua
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/antac.ua
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/vadym.pyvovarov
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/vadym.pyvovarov
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/o.lemenov
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/o.lemenov
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/o.lemenov
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"
    facebook.com/o.lemenov

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    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ"

    Под Верховной Радой в понедельник проходит костюмированный перформанс, участники которого выступают за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ.

    Участники акции, переодетые в мультяшные персонажи, держат плакаты: "Я лучше Брауна", "Хочу быть аудитором НАБУ".

    По информации "Страны", митинг организован депутатами-еврооптимистами, которые протестуют таким образом против назначения аудитором НАБУ Нейджела Брауна.

    Напомним, кабинет министров Украины начал отбор кандидатуры своего представителя в состав комиссии, которая будет контролировать эффективность деятельности НАБУ.

    Читайте также: В недоумении… Реакция мира на госблокаду Донбасса

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

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