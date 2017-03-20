Перформанс под Радой: покемоны и чебурашки хотят стать аудиторами НАБУ

Под Верховной Радой в понедельник проходит костюмированный перформанс, участники которого выступают за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ.

Участники акции, переодетые в мультяшные персонажи, держат плакаты: "Я лучше Брауна", "Хочу быть аудитором НАБУ".

По информации "Страны", митинг организован депутатами-еврооптимистами, которые протестуют таким образом против назначения аудитором НАБУ Нейджела Брауна.

Напомним, кабинет министров Украины начал отбор кандидатуры своего представителя в состав комиссии, которая будет контролировать эффективность деятельности НАБУ.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.