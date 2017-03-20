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    Вакаров об аудиторе НАБУ: кадровые вопросы в Кабмине принимаются по факту

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    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что аудитора НАБУ от Кабмина не будут выбирать как в ВР, так как кадровые вопросы в Кабмине принимаются по факту.
    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров начал отбор кандидатуры своего представителя в комиссии, которая будет проводить независимую оценку деятельности НАБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройман.

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    Как будет выбираться правительственный представитель аудита НАБУ, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

    "Как с представителем от ВР быть не должно, все-таки решение о правительственном представителе непосредственно подписывает премьер-министр. И как мы знает, кадровые вопросы в Кабмине принимаются просто по факту. То есть, как Гройман сказал, так и будет. Как правило, это выглядит таким образом, что господин Гройсман говорит, что есть такое решение, посмотрел по залу — никто не против, и все", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

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