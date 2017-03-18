Страсти по НАБУ и аудит от США. Как "нарыть" на Порошенко и его команду

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Желание Банковой тщательно проверить деятельность Национального антикоррупционного бюро для многих стало сюрпризом. Решив разобраться со ставшими неугодным главой НАБУ Артемом Сытником, президентская канцелярия неожиданно встретила сопротивление в лице Госдепа США.

Роль палача

Небывалая усердность НАБУ в деле ареста экс-главы ГФС Романа Насирова не могла остаться незамеченной на Печерских холмах. Едва скандал с главным фискалом покинул первые полосы газет, Банковая взялась за проверку тех, кто посмел разворошить налаженные и хорошо работающие схемы. Роль палача для зарвавшихся антикоррупционеров отвели британцу Найджелу Брауну. Именно его кандидатуру со скрипом протащил на голосование ВР профильный комитет. Как объяснил отсутствующий во время принятия этого решения его глава Егор Соболев, главной задачей Брауна должен стать поиск причины, за которую главу НАБУ можно отправить в свободной плавание.

"Люди из окружения Петра Порошенко сильно переживают, что они будут следующими после Романа Насирова. Ведь НАБУ и антикоррупционная прокуратура расследуют злоупотребления, которые ведут прямо к ним. Они хотят убрать директора НАБУ посредством аудита зависимыми аудиторами, которые признают его работу неудовлетворительной", — заявил Соболев.

Интерес Штатов

Впрочем, одного желания президентской канцелярии оказалось недостаточно. Несмотря на то, что кандидатура ставленника Банковой, казалось, будет принята послушной ВР, в самый последний момент замысел провалился. Как говорят в кулуарах парламента, в вопросе назначения аудитора НАБУ не обошлось без вмешательства верхов. А именно новой администрации Соединенных Штатов. Дескать, некоторым членам профильного комитета пришло письмо из посольства США с указанием не голосовать за Брауна, а спикера Андрея Парубия и вовсе просили не выносить кандидатуру британца.

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Вмешательство США в тему назначения аудитора в НАБУ косвенно подтверждают и слова посла Мари Йованович, потребовавшей в день голосования, чтобы процесс был прозрачным. Более того, выяснилось, у американцев имеется своя кандидатура на должность аудитора НАБУ. Это американец Роберт Сторч, кандидатуру которого ранее поддержал антикоррупционный комитет, но прокатил парламент.

Ответить за все

Не исключено, что после неприкрытого вмешательства США приемлемый для Госдепа Сторч таки станет аудитором НАБУ. А если верить словам Соболева о том, что после расследования главными пострадавшими окажутся люди Порошенко, нельзя исключать, что задеть может и самого президента. Деятельность Петра Алексеевича, которая не связана с его прямыми обязанностями, давно беспокоит западных партнеров, а, значит, проверяющим не составит труда найти что-то и на гаранта. Если же вспомнить о том, куда передал свои знаменитые пленки беглый депутат Александр Онищенко судьба Порошенко видится не такой уж безоблачной.

"Западные партнеры и те люди, которые сегодня вкладывают немаленькие деньги в Украину и ее преобразования, хотят видеть реальное положение вещей, — говорит нардеп от "Оппозиционного блока" Алексей Белый. — Если же выяснится, что президент позволяет себе какие-то нарушения, он понесет за это ответственность. Глава государства, каким бы статусом он не обладал, должен отвечать за свои поступки. Мы уже видели узурпацию власти со стороны бывшего президента Виктора Януковича и знаем, чем это закончилось. В данной ситуации Петр Порошенко ничем не отличается от своего предшественника".