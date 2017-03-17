Холодницкий: если Насиров сбежит, страна заработает 100 млн гривен

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В случае, если отстраненный от исполнения обязанности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров сбежит, будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционная прокуратуры Назар Холодницкий.

"Если он убежит (Насиров, – Ред.), то страна заработает 100 млн грн. Все равно дело никуда не девается. В конце концов, это будет его выбор. Мы только делаем так, как прописано в УПК. Если он убежит, будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный. А по завершению досудебного расследования может быть начата процедура заочного осуждения", – заявил Холодницкий в эфире "112 Украина".

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов). В четверг Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что жена Насирова внесла залог для его освобождения из-под ареста.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.