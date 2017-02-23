"Карманный аудитор" для НАБУ. Лещенко о скандале в Раде

Верховная Рада не смогла определить кандидата в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). После скандала ВР отправила данный вопрос на доработку в комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Сначала депутаты рассматривали проект постановления, которым предлагалось определить кандидатом заместителя генерального инспектора департамента юстиции США Роберта Сторча. То, что кандидатом является американец, вызвало у многих недовольство. Позже нардепам предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна. Ее предложили от фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

Смотрите также: "Безрукавки Лещенко". Лучшие комментарии и фотожабы на драку в ВР

За кандидатуру Сторча (именно его выдвинул комитет) проголосовали 76 депутатов, а за Брауна – 205. Спикер ВР Андрей Парубий назвал это "рейтинговым голосованием" и поставил на голосование кандидатуру Найджела Брауна. Итог голосования — 214 голосов.

Народный депутат Сергей Лещенко обратился к Брауну: "Ваша биография – это сплошная бизнес-практика… Сможете ли вы быть непредубежденным аудитором?". На что иностранец, как пишет "Украинская правда", ответил: "Антикоррупционному аудиту не нужен бюрократ. Я расследовал самые крупные финансовые преступления в мире".

Позже в ходе брифинга Лещенко заявил, что уже семь заседаний представители БПП не ходят на его заседания, – а именно антикоррупционный комитет определяет кандидата, который будет вноситься в сессионный зал, "чтобы быть утвержденным аудитором НАБУ".

"Они пытались провести своего карманного человека, чтобы потом этот аудитор признал работу НАБУ не соответствующей стандартам, – чтобы уволить руководство НАБУ, то есть фактически разрушить этот орган, который только начинает работать, но уже возбудил дела против многих коррупционеров, которые входят в высшее руководство нашего государства", – заявил Лещенко.