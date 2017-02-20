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    Политика

    Депутат: есть "серьезные материалы" по причастности Порошенко к коррупции

    (обновлено: )95480
    Украинский депутат Андрей Артеменко заявил о "серьезных материалах", которые подтверждают причастность президента Украины Петра Порошенко к коррупции, включая "платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей".
    Петр Порошенко
    УНИАН Маркив Михаил / POOL

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Украинский депутат Андрей Артеменко заявил о "серьезных материалах", которые подтверждают причастность президента Украины Петра Порошенко к коррупции. Как отмечается, об этом он сообщил в интервью порталу "Страна.ua".

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    По словам Артеменко, "это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей". "Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке. Это очень серьезные материалы", — сказал депутат.

    Он также отметил, что данные материалы получены в сотрудничестве с экс-главой Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко.

    Депутат Рады Александр Онищенко ранее сообщил, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений. Онищенко заявил, что передал записи спецслужбам США. Сытник ранее сообщил, что НАБУ возбудило уголовное дело в связи с заявлением депутата о коррупции в украинском парламенте. Сытник попросил у Онищенко материалы, подтверждающие подкуп депутатов Рады. Против самого Онищенко также заведены несколько дел.

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