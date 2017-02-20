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    Госдеп призвал Украину усилить борьбу с коррупцией

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (84)

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    В заявлении по случаю третьей годовщины Революции достоинства представитель Госдепартамента сказал, что "три года назад тысячи украинцев собрались на киевском Майдане для того, чтобы их голоса были услышаны".
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Администрация США призывает Украину к усилению борьбы с коррупцией и проведению политических и экономических реформ, заявил в понедельник и.о. главы пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

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    В заявлении по случаю третьей годовщины Революции достоинства он отметил, что "три года назад тысячи украинцев собрались на киевском Майдане для того, чтобы их голоса были услышаны". По его словам, они "мирно призвали, чтобы правительство признало их выбор в пользу присоединения к Европе".

    "С тех пор Украина добилась значительного прогресса, но еще многое предстоит сделать для выполнения обещаний Майдана", — отметил Тонер.

    Он подчеркнул, что "США призывают украинских руководителей укреплять усилия по борьбе с коррупцией и продолжать политические и экономические реформы". По его словам, "США продолжат поддерживать народ Украины в этих шагах".

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