Павлив: стычки между людьми в форме - это еще не Майдан

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Киеве продолжаются массовые акции, приуроченные к трехлетней годовщине трагических событий во время "революции достоинства". 19 февраля сторонники торговой блокады Донбасса устроили потасовку с полицией, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины. Среди протестующих были депутаты Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Сергей Соболев. Как заявил Семен Семенченко, уже разработан план по разгону участников блокады, он намечен на 23 февраля. В таком случае, по словам нардепа, активисты перекроют Администрацию президента.

На вечер 20 февраля намечено продолжение акций протеста. Радикально настроенные силы, именующие себя "Украинская Революция" планируют собрать под Администрацией президента тысячи украинцев и выдвинуть ультиматум власти.

"Майдан 20-го февраля направлен на возвращение Конституционного порядка в Украине. Мы или прогоним узурпатора, который не является легитимным президентом согласно Конституции, или добьемся "перезагрузки" парламента, который станет полностью независимым от диктатуры узурпатора. И вот только когда у нас появится новый парламент, то мы вернемся к вопросу устранения Порошенко, потому что страна находится в состоянии войны и мы говорим о благополучии Украины", - говорится в призывах организации.

22 февраля сразу три партии — "Свобода", "Правый сектор" и "Нацкорпус" — собираются провести митинг в центре столицы. В будущем они не исключают и создания политического альянса.

"Я пока не готов оценивать перспективу этих протестов. Пока по всему выходит так, что, во-первых, правоохранители полностью контролируют ситуацию. Во-вторых, митингующие, протестующие пока еще, что называется, не перешли грань — мы там точно еще не видим ни коктейлей Молотова, ни цепей, которыми бьют внутренние войска, а теперь Нацгвардию. Пока ничего этого не было, и дай Бог, что и не будет", - сказал политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив в комментарии РИА Новости Украина.

Что касается объединения "Свободы", Нацкорпуса и "Азова" в единую политическую силу, у политэксперта есть большие сомнения в том, что это возможно.

"Слишком разного происхождения интересы этих организаций. И перспективы полного объединения я не вижу. Ситуационные союзы возможны, но серьезной перспективы я не вижу", - сказал Павлив.

Кроме того, эксперт не исключает силового варианта по деблокированию путей сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Луганской и Донецкой областей.

"Я полагаю, что альтернативы силовой деблокады нет. Не о чем договариваться? Ведь блокирующие там стоят не для того, чтобы получить некий результат, а для того, чтобы извлекать имиджевый бонус. И в этой ситуации, чем дольше блокада длится, чем настрылевее их там притесняют правоохранители, чем больше внимания они вызывают, чем больше заявлений первых лиц, тем лучше для них", - пояснил эксперт.

Павлив прогнозирует, что с высокой долей вероятности в течение ближайшей недели — начале марта произойдет деблокада на Донбассе, а попытки протестных акций в Киеве постепенно сойдут на нет.

"Пока это немножко другая история. Если в 2013 году было очень легко сформировать образ, который вызвал мгновенную реакцию у обывателя — "побили студентов", то здесь противостояние происходит с двух сторон между людьми в форме. Поддержка у протестующих может быть, но она точно не будет такой галопирующей, взрывной, как это было в 2013 году, даже если будут какие-то эксцессы со стороны правоохранителей. Если, не дай бог, состоятся какие-то провокации, вплоть до вооруженных, то на сегодняшний день наши правоохранители способны нейтрализовать эти проблемы", - считает Павлив.

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