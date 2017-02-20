Новый Майдан, демоверсия: соцсети о столкновениях в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В столице Украины опять неспокойно. В воскресенье, 19 февраля, в центре Киева сотни сторонников торговой блокады Донбасса прошлись от Майдана Незалежности до Администрации президента, где устроили митинг. Позже активисты попытались установить палатки возле АП, что стало причиной нескольких потасовок с правоохранителями. К слову, в связи с годовщиной Евромайдана в центре столицы Более в усиленном режиме дежурят 6 тысяч блюстителей порядка.

Во время стычек пострадали двое полицейских, а также около десяти митингующих, в том числе нардеп Егор Соболев. Помимо этого силовики задержали несколько участников акции, в том числе и руководителя ОУН Николая Коханивского, которых со временем отпустили.

В украинском сегменте соцсетей новые протесты в столице вызвали весьма противоречивые чувства и комментарии: "Когда депутат (!) вместо того, чтобы писать законы, с палаткой носится — он лжец, популист, и враг Украины". "Я все думал: что мне напоминают провокации Семенченко-Соболева возле Банковой? И вспомнил. Это же лайт версия начала декабря 2013-го года", — есть в сетях и такие мнения. А есть и такие: "Мое личное мнение: то, что сейчас происходит на Банковой, очередная подстава, базируящаяся на эмоциях".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook