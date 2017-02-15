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    Общество

    САП готова расследовать коррупцию при подготовке к Евровидению-2017

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (405)

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    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что заявившим об отсутствии прозрачности при подготовке Евровидения-2017 в Киеве нужно обратиться к правоохранителям.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Уголовное производство в связи с возможной коррупцией при подготовке Евровидения-2017 пока не открыто, однако Специализированная антикоррупционная прокуратура примет заявление от организаторов конкурса, которые ранее сообщили о своем уходе, сообщил глава САП Назар Холодницкий.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса Евровидение-2017 в Украине, официально заявила о прекращении деятельности из-за отсутствия прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко после этого заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, а кадровые изменения в составе организаторов не повлияют на его проведение.

    "Мы ждем тех, кто ушел из НТКУ, примем от них заявления, допросим и будем расследовать", — цитирует слова Холодницкого сайт телеканала "112 Украина".

    По его мнению, заявившим об отсутствии прозрачности при подготовке Евровидения-2017 в Киеве нужно обратиться к правоохранителям.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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