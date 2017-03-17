Открытый плевок в лицо обществу. Корнейчук о залоге за Насирова

РИА Новости Украина

Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн. В дальнейшем Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что залог в за Насирова внесла его супруга.

Выход Насирова на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Приближенный к Порошенко глава Фискальной службы Насиров вышел под залог в 100 млн грн.

Таким образом, Банковая дала ряд четких сигналов:

1) Никто без ведома президента из его окружения не сядет в тюрьму. Поэтому продолжайте спокойно работать на коррупционных схемах, выполняя указания сверху — вас прикроют.

2) "Дело Насирова" планируется бесконечно затягивать в судах, а потом — закрыть из-за недостатка улик.

3) Порошенко не даст американцам оказывать на себя давление с помощью НАБ.

4) Оперативный выбор пропрезидентского аудитора НАБ скоро приведет к смене главы этого органа. Насирова уже никто не будет трогать. А будущие руководители НАБ получили пример, что бывает с теми, кто пытается играть в свою игру и идти против президента, надеясь на поддержку американцев.

Ну, про открытый плевок в лицо обществу я уже не говорю. Не доросло еще общество до своих собачьих будок…", — написал Корнейчук.