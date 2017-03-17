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    Открытый плевок в лицо обществу. Корнейчук о залоге за Насирова

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (199)

    (обновлено: )28120
    Выходом Насирова АП четко дала понять, что никто без ведома президента из его окружения не сядет в тюрьму — поэтому продолжайте спокойно работать на коррупционных схемах, выполняя указания сверху - вас прикроют, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот

    РИА Новости Украина

    Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн. В дальнейшем Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что залог в за Насирова внесла его супруга.

    Роман Насиров вышел под залог 100 млн грн из Лукьяновского СИЗО
    Украинское фото
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    Выход Насирова на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Приближенный к Порошенко глава Фискальной службы Насиров вышел под залог в 100 млн грн.

    Таким образом, Банковая дала ряд четких сигналов:

    1) Никто без ведома президента из его окружения не сядет в тюрьму. Поэтому продолжайте спокойно работать на коррупционных схемах, выполняя указания сверху — вас прикроют.

    2) "Дело Насирова" планируется бесконечно затягивать в судах, а потом — закрыть из-за недостатка улик.

    3) Порошенко не даст американцам оказывать на себя давление с помощью НАБ.

    4) Оперативный выбор пропрезидентского аудитора НАБ скоро приведет к смене главы этого органа. Насирова уже никто не будет трогать. А будущие руководители НАБ получили пример, что бывает с теми, кто пытается играть в свою игру и идти против президента, надеясь на поддержку американцев.

    Ну, про открытый плевок в лицо обществу я уже не говорю. Не доросло еще общество до своих собачьих будок…", — написал Корнейчук.

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