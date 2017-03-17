Хроника 16 марта: санкции против банков РФ, Насиров на свободе, манифест националистов

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 16 марта, президент Петр Порошенко ввел санкции против российских банков, был опубликован перечень товаров, разрешенных для перевозки в зоне АТО, а Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике на месяц. В этот же день в парижском офисе МВФ взорвался пакет с самодельным взрывным устройством. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко ввел санкции против российских банков

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских банков. Об этом говорится на сайте главы государства. В частности, под санкции подпадают "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ БАНК". Срок действия этих ограничительных мер – 1 год.

Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике на месяц

Кабмин Украины на заседании в четверг продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц. Напомним, правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Решение вступило в действие 17 февраля, оно может быть продлено еще на один месяц.

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Опубликован перечень товаров, разрешенных для перевозки в зоне АТО

Приказ Министерства по вопросам временно неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц об утверждении "Перечня товаров и продукции, разрешенных для перемещения из и на временно неконтролируемую территорию в районе проведения антитеррористической операции" вступил в силу. В него включено оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовую продукцию, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и инфраструктуры.

Совместный манифест украинских националистов

Накануне украинские националисты подписали манифест об объединении усилий. Всего в манифесте двадцать пунктов. Среди его целей: признание России "страной-агрессором", разрыв с ней дипломатических отношений, признание неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей "оккупированными территориями". Также они выступают за создание контрактной армии и признание украинского языка как единственного государственного.

Насиров вышел из СИЗО

Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вышел с Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн. В дальнейшем Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что залог в за Насирова внесла его супруга.

Взрыв произошел на заводе "Запорожкокс", погибли четыре человека

В Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" погибли четыре человека. "На заводе произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости. В результате чего произошел взрыв. Погибли четыре человека. Трое — на месте, один — в карете скорой помощи. Сейчас ведется осмотр места происшествия", — сообщили в пресс-службе полиции.

Ветераны АТО силой прорвались на заседание Киевсовета

Ветераны АТО в четверг силой вошли в сессионный зал Киевского городского совета, чтобы призвать депутатов к решительным действиям относительно прекращения торговых связей с РФ. Депутаты Киевского городского совета в четверг приняли решение рекомендовать бизнесменам города прекратить сотрудничество с резидентами РФ. Сообщалось, что ветераны заблокировали все выходы из зала, чтобы заставить депутатов других фракций работать и голосовать за это принципиальное решение.

Депутаты поддержали украинизацию 75% телеэфира

В четверг, 16 марта, депутаты Рады в первом чтении поддержали украинизацию 75% телеэфира. "За" проголосовало 244 нардепа. Законопроектом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 50%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке должны быть с субтитрами на государственном языке.

ЕС запретил ввоз птицы из Украины

Европейский Союз и некоторые страны Азии временно ограничили ввоз птицы из Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В Госпотребслужбе уточнили, что запрет на ввоз птицы в Европейский союз и ряд стран Азии связан с выявленным высокопатогенным гриппом. Служба уведомила экспортеров о введенных ограничениях.

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Взрыв в парижском офисе МВФ

Один человек пострадал в четверг в результате взрыва в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда. Министр по делам защиты граждан Греции Никос Тоскас подтвердил, что пакет с самодельным взрывным устройством, взорвавшийся в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ) был отправлен из Греции. Французские власти проинформировали, что пакет был отправлен от имени представителя оппозиционной партии "Новая демократия" Василиса Кикилиаса.

Именно 16 марта 1915 года из-за драки, которую устроил Владимир Маяковский, полиция Петрограда закрывает клуб артистов и поэтов "Бродячая собака". В этот же день в 1917 году компания Maybelline выпускает тушь для ресниц, "первую современную косметику для глаз на каждый день", а в 1926 году именно 16 марта американский конструктор Роберт Годдард провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.