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    Общество

    Насиров вполне может вернуться в СИЗО - эксперт

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (195)

    (обновлено: )15501
    Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предполагает, что жена Романа Насирова могла продать недвижимость, чтобы собрать нужную сумму. для внесения залога.
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Вышедший накануне из Лукьяновского СИЗО под залог отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров может вновь вернуться туда, заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в комментарии СМИ.

    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Украинское фото
    На свободу за 100 миллионов. Выход Насирова из Киевского СИЗО

    В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога в размере 100 млн грн за Романа Насирова. Детально ознакомиться с возложенными на него обязанностями после выхода из СИЗО можно здесь

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    "Если вдруг он не будет выполнять процессуальные указания детективов и прокуроров, то мера пресечения может быть вновь изменена на взятие под стражу", – сказал Шабунин, уточнив, что после выхода из СИЗО Насиров взять под домашний арест и обязан носить электронный браслет.

    Также Шабунин высказал предположение, что жена Насирова могла продать недвижимость, чтобы собрать нужную сумму. для внесения залога.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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