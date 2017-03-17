На память. В сети опубликовали фото Насирова с сокамерниками

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный руководитель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров перед выходом под залог сфотографировался на память со своими сокамерниками в Лукьяновском СИЗО Киева.

В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога в размере 100 млн грн за Романа Насирова. Детально ознакомиться с возложенными на него обязанностями после выхода из СИЗО можно здесь.

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"Прислали эксклюзив. Фото на память с новыми друзьями. 285-я камера Лукьяновского СИЗО", — написала на своей странице в Facebook журналист Татьяна Высоцкая, опубликовав соответствующее фото (см. ниже).

Facebook Тетяна Висоцька Памятное фото. Роман Насиров и сокамерники

Кто на фото вместе с главой ГФС, не уточняется.

В то же время народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лововой в комментарии к фото сообщил следующее: "Фото реальное, но это не фотография на прощание. Это не свежее новое фото. Это фотография была сделана в минувшую пятницу. Публикация фотографии повлечет серьезные проблемы тем людям, которые ее сделали".

Ранее сообщалось, что сокамерником Насирова оказался бывший боец ныне расформированной роты спецназначения МВД "Торнадо" Николай Цукур. На опубликованном фото Цукура нет.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.