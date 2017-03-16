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    Стало известно, кто внес залог 100 млн грн за Насирова

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО (189)

    (обновлено: )37501
    Согласно информации нардепа Мустафы Найема, залог внесли супруга и тесть - по 50 млн грн. Тесть Романа Насирова - Александр Глимбовский, владелец корпорации "Альтис-Холдинг".
    Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. За арестованного отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова был внесен залог его супругой и тестем, заявляет народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

    "Деньги нашлись: Роман Насиров заплатил залог в размере 100 млн гривен и теперь снова на свободе. Залог внесли супруга и тесть — по 50 млн грн", — говорится в сообщении.

    Найем отметил, что недостающую сумму мог внести тесть Романа Насирова — Александр Глимбовский, владелец корпорации "Альтис-Холдинг".

    Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что за Романа Насирова внесен залог в размере 100 млн гривен.

    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

    Соломенский районный суд Киева 7 марта избрал меру пресечения для Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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