Сокамерник о Насирове: он обладает информацией, которая многих потопит

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КИЕВ,10 мар — РИА Новости Украина. Боец расформированного спецбатальона МВД "Торнадо" Николай Цукур поделился своими впечатлениями о сокамернике — отстраненном главе Государственной фискальной службы (ГФС) Романе Насирове, заявив, что тот является носителем важнейшей информации.

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

Насирова доставили в Лукьяновское СИЗО во вторник, 7 марта, рано утром. После медицинского осмотра его поместили в четырехместную камеру, но только с одним сокамерником. Сразу после этого он написал заявление, что не желает каких бы то ни было контактов со СМИ, поскольку чувствует себя усталым.

"Содержательно пообщались. Не знаю, какое впечатление от него по телевизору, в жизни – грамотный, спокойный, умный пацан с хорошей памятью. Очень хорошей", — написал Цукур на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Насиров считает ложью заявления политиков о количестве средств, которые выплачивают предприятия на неподконтрольной территории в украинский бюджет. По словам фискала, "есть негласная договоренность: они платят определенную сумму – мы не проверяем, сколько вывезли продукции… Это полностью тема СБУ".

Цукур утверждает, что Насиров говорил не просто о своем обвинении в отмывании денег, а о причастности к этому всех первых государственных лиц. Кроме того, по словам экс-"торнадовца", главный военный прокурор Анатолий Матиос, ранее опровергавший свой визит к Насирову, действительно приходил к отстраненному главе ГФС "с весточкой".

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"Еще в "Феофании" к нему Матиос наведывался с весточкой: Петр Алексеевич в твое дело лезть не будет, а я помогу, но ты только молчи. Гарантии дал: залог снизят, в суде процесс правильно пойдет, скоро выйдет на волю. Матиос ОЧЕНЬ просил не упоминать его в показаниях. За бизнес свой переживает, что-то не то с экспортом зерна и НДС", — пишет Цукур.

В заключении он подчеркнул, что Насиров считает себя обманутым и не знает кому верить, поскольку является носителем "серьезной информации, которая потопит многих".

Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем сообщили ранее его адвокаты.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.