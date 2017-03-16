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    Выход Насирова из СИЗО под залог

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО (189)

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    В ночь на 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья установил залог в размере 100 миллионов гривен.
    Канал на Youtube Радіо Свобода

    В Министерстве юстиции Украины в четверг подтвердили внесение залога за отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Предполагается, что уже сегодня он может выйти из Лукьяновского СИЗО.

    Насиров в суде. Видео
    112 Украина/Youtube
    В клетке, но в костюме и при галстуке. Речь Насирова в суде

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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    Ранее Насиров заявлял, что не будет вносить залог, однако в четверг, 16 марта, стало известно, что залог внесли его супруга и тесть. 

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