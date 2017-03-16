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    Насиров вышел из СИЗО

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО (189)

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    В дальнейшем Роман Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован.
    Роман Насиров вышел из СИЗО
    Скриншот Радіо Свобода

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вышел с Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн. 

    Насиров в суде. Видео
    112 Украина/Youtube
    В клетке, но в костюме и при галстуке. Речь Насирова в суде

    Детально ознакомиться с возложенными на Насирова обязанностями после выхода под залог можно здесь

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    В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога за отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

    Facebook УНН
    Роман Насиров выходит из Лукьяновского СИЗО

    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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