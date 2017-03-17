Свобода ценой 100 миллионов: Насиров покинул СИЗО

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Неожиданный выход из СИЗО

В четверг вечером, 16 марта, стало известно, что отстраненный глава Госфискальной службы Роман Насиров покинул Лукьяновское СИЗО после внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

Он сообщил, что на него надели электронный браслет, но показать его отказался.

Как уточнили в специализированной антикоррупционной прокуратуре, за Насирова внесла залог его жена Екатерина Глимбовская. Как известно, ее отец — владелец корпорации "Альтис-Холдинг" Александр Глимбовский.

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Сам Насиров так и не объяснил, откуда его родные взяли 100 млн грн для залога.

"Я очень благодарен семье, они нашли эту бешеную сумму. Но лучше уже быть без вины привлеченным к ответственности, я бы лучше находился здесь и доказывал бы свою невиновность. Но сейчас уже думаю, что так даже лучше, будет больше возможностей через общение со СМИ, еще раз проверить всю информацию, она значит, что есть в подозрении, и быстро доказать свою невинность", – сказал он.

Говоря о дальнейших планах, отстраненный глава ГФС заявил, что считает себя невиновным и намерен доказывать это в суде. При этом Насиров заверил, что не собирается покидать страну после внесения залога. "Нет никакой вины, все инкриминируемое безосновательно. Я как не собирался ехать, так и не собираюсь, я буду дома. Сейчас я еду домой", – сказал Насиров.

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Примечательно, что еще 6 марта Насиров называл "маразмом" сумму требуемого залога и говорил, что не будет его вносить, но будет жаловаться в Европейский суд по правам человека о незаконности содержания его под стражей.

В чем обвиняют

Напомним, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в рамках расследования "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен. А 13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить его под стражей.

Романа Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и нанесении ущерба государству на 2 миллиарда гривен.

По мнению НАБУ, глава ГФС предоставлял в интересах Александра Онищенко необоснованные отсрочки платежей за добычу полезных ископаемых.

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По данным следствия, Насиров в течение 2015-2016 годов предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре". Отмечалось, что в этот период Насиров якобы самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

В августе 2016-го НАБУ заподозрило Насирова в отмывании денег через британские оффшоры. Правда, тогда фамилия Насирова открыто не называлась: речь шла лишь о "руководителях Государственной фискальной службы".

Еще одно уголовное производство следователи НАБУ открыли в апреле 2016-го года: тогда речь шла о списании налогового долга "Укрнафты", для которого Насиров и его зам Билан якобы совершили подделку документов. Наконец, по данным издания "Зеркало недели", ещё в марте 2016-го года НАБУ открыло уголовное производство в связи с наличием у Насирова незадекларированной квартиры в Лондоне. Кстати говоря, в НАБУ подтвердили, что у них действительно имеется информация о наличии у Насирова квартиры в британской столице — причем, не одной, а двух.

Кроме того, 6 марта 2017 года, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили об обнаружении у Насирова гражданства Великобритании, а также Венгрии.Отмечалось, что гражданство Насиров якобы получил в мае 2013 года.

В то же время некоторые эксперты предполагают, что задержание главного налоговика Украины инициировано Западом. Таким образом западные партнеры дают понять Киеву: о коррупции в высших эшелонах власти все известно.

По словам политолога Андрея Золотарева, есть и другой момент: "следом за Насировым может быть поставлен вопрос относительно президента (Петра Порошенко — Ред.) и относительно главы Нацбанка Валерии Гонтаревой". "Насиров — человек, который пользовался доверием президента, которому президент, если верить показаниям господина Онищенко, поручал решать деликатные вопросы, и понятно, что его (Насирова — ред.) разговорчивость может привести к долгоиграющим политическим последствиям в Украине", — не исключает эксперт.