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    Свобода ценой 100 миллионов: Насиров покинул СИЗО

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    Отстраненный глава ГФС Роман Насиров вышел из СИЗО после внесения супругой залога в 100 млн грн. Примечательно, что ранее он называл залог "маразмом" и утверждал, что не будет его вносить. Теперь главная интрига - что будет с Насировым?
    Роман Насиров вышел под залог 100 млн грн из Лукьяновского СИЗО
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Неожиданный выход из СИЗО

    В четверг вечером, 16 марта, стало известно, что отстраненный глава Госфискальной службы Роман Насиров покинул Лукьяновское СИЗО после внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

    Он сообщил, что на него надели электронный браслет, но показать его отказался.

    Как уточнили в специализированной антикоррупционной прокуратуре, за Насирова внесла залог его жена Екатерина Глимбовская. Как известно, ее отец — владелец корпорации "Альтис-Холдинг" Александр Глимбовский.

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    Сам Насиров так и не объяснил, откуда его родные взяли 100 млн грн для залога. 

    Выход Романа Насирова из СИЗО под залог. Видео
    Канал на Youtube Радіо Свобода
    Выход Насирова из СИЗО под залог

    "Я очень благодарен семье, они нашли эту бешеную сумму. Но лучше уже быть без вины привлеченным к ответственности, я бы лучше находился здесь и доказывал бы свою невиновность. Но сейчас уже думаю, что так даже лучше, будет больше возможностей через общение со СМИ, еще раз проверить всю информацию, она значит, что есть в подозрении, и быстро доказать свою невинность", – сказал он.

    Говоря о дальнейших планах, отстраненный глава ГФС заявил, что считает себя невиновным и намерен доказывать это в суде. При этом Насиров заверил, что не собирается покидать страну после внесения залога. "Нет никакой вины, все инкриминируемое безосновательно. Я как не собирался ехать, так и не собираюсь, я буду дома. Сейчас я еду домой", – сказал Насиров.

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    Примечательно, что еще 6 марта Насиров называл "маразмом" сумму требуемого залога и говорил, что не будет его вносить, но будет жаловаться в Европейский суд по правам человека о незаконности содержания его под стражей

    В чем обвиняют

    Напомним, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в рамках расследования "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко.

    В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен. А 13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить его под стражей. 

    Романа Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и нанесении ущерба государству на 2 миллиарда гривен.

    По мнению НАБУ, глава ГФС предоставлял в интересах Александра Онищенко необоснованные отсрочки платежей за добычу полезных ископаемых.

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    По данным следствия, Насиров в течение 2015-2016 годов предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре". Отмечалось, что в этот период Насиров якобы самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Роман Насиров на свободе. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Первое заявление Насирова после выхода из СИЗО

    В августе 2016-го НАБУ заподозрило Насирова в отмывании денег через британские оффшоры. Правда, тогда фамилия Насирова открыто не называлась: речь шла лишь о "руководителях Государственной фискальной службы".

    Еще одно уголовное производство следователи НАБУ открыли в апреле 2016-го года: тогда речь шла о списании налогового долга "Укрнафты", для которого Насиров и его зам Билан якобы совершили подделку документов. Наконец, по данным издания "Зеркало недели", ещё в марте 2016-го года НАБУ открыло уголовное производство в связи с наличием у Насирова незадекларированной квартиры в Лондоне. Кстати говоря, в НАБУ подтвердили, что у них действительно имеется информация о наличии у Насирова квартиры в британской столице — причем, не одной, а двух. 

    Кроме того, 6 марта 2017 года, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили об обнаружении у Насирова гражданства Великобритании, а также Венгрии.Отмечалось, что гражданство Насиров якобы получил в мае 2013 года.

    В то же время некоторые эксперты предполагают, что задержание главного налоговика Украины инициировано Западом. Таким образом западные партнеры дают понять Киеву: о коррупции в высших эшелонах власти все известно.

    По словам политолога Андрея Золотарева, есть и другой момент: "следом за Насировым может быть поставлен вопрос относительно президента (Петра Порошенко — Ред.) и относительно главы Нацбанка Валерии Гонтаревой". "Насиров — человек, который пользовался доверием президента, которому президент, если верить показаниям господина Онищенко, поручал решать деликатные вопросы, и понятно, что его (Насирова — ред.) разговорчивость может привести к долгоиграющим политическим последствиям в Украине", — не исключает эксперт. 

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