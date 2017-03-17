Насиров прибыл на допрос в НАБУ

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщает УНИАН.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов). В четверг Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что жена Насирова внесла залог для его освобождения из-под ареста.

Как отмечается, Насиров вошел в помещение НАБУ.

До этого Насиров несколько минут пообщался с журналистами. В частности, на уточняющий вопрос, есть ли на нем электронный браслет, Насиров ответил: "Браслет на ноге. Под носком".

На просьбу журналистов показать браслет, Насиров ответил: "Его не очень будет видно".

Ранее сообщалось, что сокамерником Насирова оказался бывший боец ныне расформированной роты спецназначения МВД "Торнадо" Николай Цукур. На опубликованном фото Цукура нет.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.