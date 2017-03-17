Секретный мессия. Соцсети узнали, кому и зачем нужен аудитор НАБУ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Борьба с коррупцией доставила новые хлопоты украинскому парламенту. В четверг, 16 марта, Антикоррупционный комитет Верховной Рады собрался для обсуждения вопроса о назначении аудитора НАБУ. Однако отсутствовал на заседании сам председатель комитета Егор Соболев, назвавший впоследствии и это собрание, и принятое на нем решение – незаконным. Накануне Верховной Раде не хватило голосов для включения в повестку дня вопроса об аудиторе НАБУ. На эту должность фракции БПП и "Народный Фронт" предлагали британца Найджела Брауна. Среди претендентов также есть и американец Роберт Сторч.

В украинском сегменте соцсетей назначение аудитора НАБУ вызвало небывалый ажиотаж и немало комментариев от отечественных политиков и экспертов: "Продолжается борьба вокруг аудита НАБУ. Грантоеды и партия львовского мусора протаскивают для проверки этой американской спецслужбы в Украине представителя юстиции США с заранее понятными результатами. А коалиция через комитет Рады вталкивают подконтрольного им британца". "Скоро очень легко будет разбираться в сути любого происходящего процесса: Если БПП и НФ — "за", то это очередная "схема" или авантюра!" — Есть среди отечественных экспертов и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook