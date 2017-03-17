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17.03.201717:46
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    Аналитика и комментарии

    Секретный мессия. Соцсети узнали, кому и зачем нужен аудитор НАБУ

    (обновлено: )21230
    В Раде набирает обороты скандал с назначением аудиторов в комиссию по контролю деятельности НАБУ. Сама история еще весьма далека от своего финала, однако в соцсетях ее популярность — зашкаливает. Что же пишут об этом именитые политики и эксперты?
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Борьба с коррупцией доставила новые хлопоты украинскому парламенту. В четверг, 16 марта, Антикоррупционный комитет Верховной Рады собрался для обсуждения вопроса о назначении аудитора НАБУ. Однако отсутствовал на заседании сам председатель комитета Егор Соболев, назвавший впоследствии и это собрание, и принятое на нем решение – незаконным. Накануне Верховной Раде не хватило голосов для включения в повестку дня вопроса об аудиторе НАБУ. На эту должность фракции БПП и "Народный Фронт" предлагали британца Найджела Брауна. Среди претендентов также есть и американец Роберт Сторч.

    В украинском сегменте соцсетей назначение аудитора НАБУ вызвало небывалый ажиотаж и немало комментариев от отечественных политиков и экспертов: "Продолжается борьба вокруг аудита НАБУ. Грантоеды и партия львовского мусора протаскивают для проверки этой американской спецслужбы в Украине представителя юстиции США с заранее понятными результатами. А коалиция через комитет Рады вталкивают подконтрольного им британца". "Скоро очень легко будет разбираться в сути любого происходящего процесса: Если БПП и НФ — "за", то это очередная "схема" или авантюра!" — Есть среди отечественных экспертов и такие мнения. 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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